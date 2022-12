Juventus, lo snodo 20 gennaio: si decide se riaprire il caso plusvalenze

TORINO - In attesa di sapere cosa succederà dal punto di vista della giustizia ordinaria, il Gup non ha ancora calendarizzato la prima udienza dell’inchiesta Prisma in cui la Juventus chiederà di spostare il processo a Milano o a Roma da Torino, ecco la prima data certa per quanto riguarda la giustizia sportiva. Infatti il 20 gennaio la Corte federale deciderà se far riaprire o no il processo sulle plusvalenze che si era chiuso a maggio con l’assoluzione in secondo grado di tutte le undici società coinvolte.