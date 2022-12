Juve, il 27 fa contento Allegri: incassa rientri super per scattare a Cremona

TORINO - E’ un bel giorno per molti, il 27, data tradizionale del pagamento degli stipendi dei dipendenti. Il 27 di dicembre è cerchiato in rosso anche sull’agenda di Massimiliano Allegri: non perché magari anche per i dipendenti juventini è giorno di paga, né, o meglio non solo, perché è il giorno in cui lui e la squadra si ritroveranno alla Continassa dopo il Natale (ieri l’ultima seduta). E’ un giorno cerchiato in rosso perché alla ripresa degli allenamenti il tecnico bianconero potrà riavere un bel po’ di Juve a disposizione per la prima volta dopo la sosta mondiale.