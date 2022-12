Plusvalenze Juve, prima si deciderà sull'ammissibilità

L'ammissibilità della richiesta

La seduta prevista alle 12.30 dovrà innanzitutto verifricare se esiste la condizione di ammissibilità della richiesta. Perchè qualora per la Corte non dovessero esistere i presupposti per la riapertura del “caso”, il tutto finirebbe nel giro di qualche ora. Se invece venisse accertata l’ammissibilità della richiesta di revoca parziale della sentenza di assoluzione sulle plusvalenze ecco che allora si aprirebbe la nuova partita con tempistiche non ancora certe e chiare. Innanzitutto dovrebbero essere ascoltate tutte le parti interessate, ovvero i legali delle nove società oltre agli avvocati chiamati a difendere i dirigenti coinvolti. Davvero impensabile, dunque, immaginare che tutto questo possa avvenrire in un pomeriggio! Più probabile, con questo scenario, la calendarizzazione di una serie di sedute utili per ascoltare le varie posizioni e quindi poi emettere un nuovo verdetto. Che, lo ripetiamo, potrà concretizzarsi soltanto se prima verrà riconosciuta l’ammissibilità della richiesta di Chinè. E su questo punto scenderanno subito in campo gli avvocati per contestare il presupposto di base per la riapertura appunto del processo plusvalenze.