Muller in maglia Juve, lo strano caso social: ecco perché

TORINO - "Chi ha alzato al coppa in questa stagione?", da questa domanda partita del profilo Instagram ufficiale della Uefa Champions League si è scatenato un vero e proprio caso social. Insieme al quesito posto a tutti i tifosi sono apparse le foto dei calciatori protagonisti dell'annata 2012/2013. Ronaldo e Messi con Real e Barça, Lewandowski ancora al Borussia Dortmund, Boateng al Milan, James Rodriguez nel Porto, Eriksen all'Ajax e poi un curioso caso: in copertina Thomas Muller con la maglia della Juventus.

Muller in maglia Juve, lo strano caso social

Il dettaglio del tedesco in bianconero non è passato inosservato e il Bayern Monaco ha immediatamente commentato: "La prima foto ci ha fatto prendere uno spavento". Lo scatto è subito diventato virale, molte pagine hanno condiviso l'immagine e il club di Torino ne ha approfittato per lasciare il proprio messaggio con due occhi meravigliati alla vista di Muller in veste Juve.