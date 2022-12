Juventus, deciso il destino di Pellegrini fino a fine stagione

Non paiono ancora maturi i tempi per vedere Luca Pellegrini sulla strada per Roma, fronte Lazio. Il gradimento per lo scenario da parte del giocatore e del club sono concreti, ma verosimilmente se ne riparlerà in estate, perché al momento l’Eintracht Francoforte non ha manifestato l’intenzione di interrompere il prestito del terzino dalla Juventus e, al contempo, l’entourage del 23enne romano non ha fatto pressioni in merito.