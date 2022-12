La Juve punta Fresneda: ecco la prossima mossa dei bianconeri

L'obiettivo, sul mercato, è quello di un colpo low cost . Un'occasione di quelle che in inverno possono capitare, eccome. Si guarda, in questo senso, all'evoluzione della situazione Karsdorp a Roma. E non si distoglie lo sguardo da Maehle dell'Atalanta. Ma, in caso di "tesoretto" messo in cassa attraverso una cessione magari in mezzo al campo (leggi alla voce McKennie), i discorsi potrebbero cambiare. Già anche su gennaio.

L'attenzione, allora, resta alta anche e soprattutto intorno al profilo di Ivan Fresneda, 18enne in forza alla Valladolid. Il terzino destro ha attirato l'attenzione di tanti grandi club e, in questa griglia, la Juventus è in prima fila. Perché lo spagnolo classe 2004 può completare il reparto oggi, ma soprattutto assicurare un prospetto di livello per domani. Per questo motivo, dunque, domani sera ci saranno anche degli emissari bianconeri in tribuna al José Zorrilla, dove il Valladolid sfiderà il Real Madrid. Non è scontato che il giovane scenda in campo da titolare, ma l'occasione sarà preziosa per vederlo all'opera dal vivo - fosse anche soltanto per uno spezzone - e per toccare con mano i progressi degli ultimi mesi.