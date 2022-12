Rabiot, smanie di Juve: il ritorno in anticipo e i segnali d'amore

In fondo, se Mbappé ha giocato (e segnato) mercoledì e Varane lo ha fatto martedì, per citare solo due dei suoi compagni nella Francia che dopo la delusione della finale mondiale sono già tornati in campo, perché Adrien Rabiot non dovrebbe essere in grado di farlo il 4 gennaio a Cremona? Probabilmente è lui stesso il primo a non vederne il motivo, tanto che stamattina si è presentato alla Continassa in anticipo sui programmi, pronto per rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Si è presentato in anticipo e anche in modo non banale, postando su instagram il video del suo arrivo alla Continassa con la didascalia «Tornato a casa» e due cuori, uno bianco e uno nero. Esternazione che in realtà di per sé sarebbe tutt’altro che originale, ma diventa significativa da parte di un giocatore col contratto in scadenza il 30 giugno. Sia chiaro, chiamare la Juve casa e postare cuori bianconeri non significa che Rabiot rinnoverà e resterà a Torino, così come la dichiarazione di essere «attratto dalla Premier League» rilasciata durante il Mondiale non era un addio anticipato.