Juventus, Danilo: "Questo è un club serio, noi pensiamo solo al campo"

TORINO - Con uno sfortunato autogol ha sbloccato il risultato all'Allianz Stadium contro lo Standard Liegi, ma quel che contava oggi per Danilo era mettere minuti importanti nelle gambe e riprendere confidenza con il ritmo partita dopo essersi fermato a seguito dell'eliminazione dal Mondiale della Seleçao. Un Brasile che oggi piange la scomparsa della leggenda Pelé, ed è per questo che il primo pensiero del difensore bianconero va proprio a O Rei: "Qualsiasi cosa io possa dire, non si avvicinerà mai a quanto significa Pelé per il mondo e per noi brasiliani. Mi tengo dentro un ricordo, la vittoria della Libertadores con il Santos e la sua esultanza. Quello ricorderò nalla mia testa per sempre".