Cremonese-Juve, Allegri e il rebus della fascia destra

TORINO - Due tasselli inutilizzabili, Cuadrado e De Sciglio, un terzo che magari arriverà dal mercato (Maehle e Karsdorp i nomi più concreti per gennaio, Fresneda il preferito in assoluto) ma che al momento non c’è, Massimiliano Allegri si trova a dover riflettere sulla tessera con cui completare il puzzle della Juventus che mercoledì tornerà in campo in campionato a Cremona. La tessera da mettere sulla fascia destra del 3-5-2, posizione del colombiano e dell’azzurro, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Quattro le scelte possibili, ognuna con i propri pro e contro.