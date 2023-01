Serie A, la Top 10 dei gol su punizione: tanta Juve da Del Piero fino in vetta (con Sinisa...)

La Top 10 dei gol su punizione in Serie A

Ecco qui di seguito la graduatoria dei migliori 10 in assoluto, nella quale tra l'altro non sono presenti - ma meritano una menzione - due firme d'autore in bianconero di questa skill, cioè Zinedine Zidane, autore di gol 5 in campionato, uno in Champions League e un altro in Coppa Italia indossando la maglia della Vecchia Signora, e Paulo Dybala, riuscito ad andare a segno 9 volte su calcio piazzato in Serie A da juventino, aggiungendo altri due sigilli equamente suddivisi tra Champions e Coppa Italia.