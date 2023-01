Vialli, Allegri ferma la conferenza: un minuto di silenzio. "Ci ha dato tanto"

"Credo che sia doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Due giocatori ma soprattutto due uomini che hanno dato tanto al calcio, alla Juventus e alla Nazionale italiana". Lo ha detto il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , chiedendo un minuto di raccoglimento in sala stampa alla vigilia della sfida casalinga con l'Udinese . "Gianluca ha rappresentato tanto come giocatore e come uomo, un esempio da seguire. Mancherà sicuramente a tutti noi", ha aggiunto.

Allegri su Soulé e Chiesa

Su Soulé: "Soulé è un giocatore più offensivo, ma ha tanta quantità oltre alla qualità. Sono contento di come sta crescendo e dobbiamo dargli tempo di crescere fisicamente e tecnicamente". Su Chiesa: "Chiesa aveva bisogno di una partita ad alti ritmi come Cremona per poter crescere in condizione. Non so se partirà dal primo minuto perchè deve recuperare minutaggio".