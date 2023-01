Vialli, i gol più belli con la Juventus VIDEO: rovesciate, punizioni, destro, sinistro...

53 gol con la maglia bianconera della Juventus , ma non solo: Gianluca Vialli è stato uno degli attaccanti italiani più forti della sua generazione, grazie alle doti di finalizzatore accompagnate da una forza fisica non indifferente. Molti i gol di pregevole fattura, come dimostrano il video, realizzati da vero attaccante d'area sia di destro che di sinistro, così come su punizione. Insieme a Mancini ha composto la coppia d'oro della Sampdoria , vincitrice dello scudetto 1990/1991, oltre a ben quattro Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Italiana.

Con la Juventus l'ultima Champions League del club bianconero

Poi il passaggio alla Juventus, dove è riuscito ad alzare prima la Coppa Uefa e poi la Champions League del 1996, vinta all'Olimpico di Roma contro l'Ajax. Una carriera costellata di successi, ottenuti anche in Inghilterra con la maglia del Chelsea, oltre a gol di pregevole fattura che gli hanno permesso di essere un attaccante indimenticato da parte delle sue tifoserie e dagli appassionati in generale, non solo per le qualità calcistiche ma anche umane. Ecco qui una carrellata delle sue realizzazioni più belle in bianconero.