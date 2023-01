Allegri, tutte le mosse. E all'attacco con Di Maria

TORINO - La nebbia che circonda l'Allianz Stadium, alla vigilia della sfida casalinga della Juventus contro l'Udinese, anticipa l'inevitabile atmosfera che si respira nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri , a poche ore dall'annuncio della scomparsa di Gianluca Vialli . Un'icona dalle parti della Continassa. E un modello, per il tecnico bianconero, cui magari ispirarsi proprio a partire dalla gara di domani, alla ricerca dell'ottavo successo di fila in campionato: «Gianluca ci lascia soprattutto l'espressione di come interpretava le partite, con tecnica, cuore e passione», le parole di Allegri, che ha inizialmente chiesto di osservare un minuto di silenzio in ricordo dello stesso Vialli e di Castano .

Allegri e i recuperi, da Pogba a Vlahovic

Vialli nei pensieri e qualche rinforzo in più in campo, per tornare alla stretta attualità agonistica. Con l'allenatore che ha scandito il countdown verso il ritorno in gruppo degli attuali degenti: circa due settimane e poi, finalmente, tutti si dovrebbero rivedere almeno in gruppo. Da Pogba a Cuadrado, da Bonucci a Vlahovic, fino a De Sciglio. Con Chiesa che sta sempre meglio, con gli argentini nuovamente a disposizione. Allegri può guardare con cauto ottimismo a quel che sarà e, intanto, fantasticare di un Di Maria nuovamente titolare: potrebbe avvenire già di fronte all'Udinese, quando invece in difesa mancherà Bremer a causa di un leggero affaticamento che non preoccupa in vista di Napoli.