Vialli, la Juventus e la fotografia con la Champions simpaticamente odiata VIDEO

"Chissà se Gianluca Vialli ci perdonerà per l'utilizzo di quella fotografia, dove 'quella fotografia' è chiaramente quella di Roma '96, quando lui alza al cielo la Coppa dei Campioni". Inizia così il videomessaggio del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, che racconta il retroscena di un'intervista all'ex capitano bianconero. "Un momento glorioso della storia juventina e forse anche il momento più alto della sua carriera calcistica. E quella foto infatti lui aveva iniziato simpaticamente a odiarla. Mi aveva stupito spiegandomelo in un'intervista che per altro sarebbe stata illustrata esattamente con quella foto visto che l'argomento era la Champions e la Juventus".

Vialli, la Juve e la foto con la Coppa dei Campioni

"Mi aveva detto: "Non è che la odi, però insomma sarebbe ora che quella foto venisse messa in archivio; che ce ne fosse una più fresca di un nuovo capitano della Juventus che alza di nuovo la Coppa dei Campioni.Lo merita la Juventus, lo merita qualche altro giocatore". Lo diceva con grande sincerità, la sincerità da juventino perchè lui poi era legato a tutte le squadre con cui aveva giocato quindi era ugualmente juventino, doriano, tifoso della Cremonese e soprattutto della Nazionale. E quindi da juventino sperava di vedere la Juventus alzare ancora una volta la Champions. Ma lo diceva anche da campione umile quale era, non era geloso della sua gloria, voleva condividere. E forse è stata questa la sua forza da giocatore: la sua leadershipm derivava dal fatto di non voler essere lui il protagonista, ma di voler sempre la squadra davanti a lui, essere quello che in qualche modo trascinava la squadra ma poi voleva la squadra in primo piano, anche nelle fotografie".