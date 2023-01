Juventus-Monza, ottavi di Coppa Italia: ecco dove vedere il match in tv

Torna l'appuntamento con la Coppa Italia. Da martedì 10 fino a giovedì 19 gennaio fanno il loro ingresso nella competizione i top club di Serie A che si giocheranno l'accesso ai quarti di finale. Da Inter-Parma a Milan Torino fino a Juventus-Monza, tutte sfide interessanti che saranno visibili in esclusiva in chiaro su Mediaset (Canale 5 e Italia 1) che si è aggiudicata i diritti della competizione per il triennio 2022-2024. Inoltre sarà possibile seguire gli eventi in streaming su Mediaset Infinity, oltre alle dirette testuali di Tuttosport. La Vecchia Signora di Massimiliano Allegri, reduce da otto vittorie consecutive in campionato senza subire reti, cerca il riscatto contro il Monza, vittorioso lo scorso 18 settembre con la rete di Gytkjaer. I brianzoli di Palladino stanno vivendo un buon periodo e nell'ultimo turno di campionato hanno fermato l'Inter all'U Power Stadium sul 2-2. Sarà dunque una sfida tutta la seguire: ecco dove.