Bremer in gruppo: pronto per Napoli-Juventus. Pogba e Vlahovic con i giovani

TORINO - Quelli per Napoli da una parte, i grandi che stanno recuparando dall'altra. Max Allegri ha ritrovato in gruppo Bremer, punto centrale della difesa che al "Diego Maradona" potrebbe essere tutta brasiliana con i connazionali Danilo e Alex Sandro. L'ex granata, come da programma, dopo un lavoro personalizzato, si è aggregato quindi alla squadra che prepara la madre di tutte le partite. Prove tattiche molto scrupolose, con attenzione e massima concentrazione.