Juve a Napoli: le mosse di Allegri e quelle di Spalletti

INVIATO A NAPOLI - La città si è svegliata con il sole e a Fuorigrotta è tutto tranquillo, ma tra qualche ora crescerà la febbre da Napoli-Juventus: l'atmosfera sarà calda al Maradona, sold out per quasi 60 mila persone (4 mila i sostenitori juventini attesi) e un aereo speciale con 200 persone arrivate dalla Georgia apposta per vedere in azione il connazionale fenomeno Kvaratskhelia nella serata più attesa, quella del duello scudetto.