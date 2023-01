Juventus, Agnelli e la Superlega: “Cosa serve prima che sia troppo tardi”

L'ex presidente della Juventus , Andrea Agnelli , è tra i protagonisti del documentario " Super League: the war of football " disponibile agli abbonati di Apple TV+. Il reportage racconta in maniera dettagliata gli avvenimenti che hanno portato all'idea della Superlega , progetto nato e subito abortito nell'aprile del 2021 in piena pandemia Covid .

Le dichiarazioni di Andrea Agnelli

"Se le persone si sentono deluse, posso capirlo da un punto di vista personale, ma non da quello istituzionale o aziendale. La mia famiglia direbbe sempre che qualcosa che è ben fatto può essere fatto meglio, ma hai bisogno di visionari nelle posizioni di leadership per capire la posizione del calcio prima che sia troppo tardi - i primi virgolettati dell'ormai ex presidente della Juventus - La disaffezione che abbiamo visto dalle giovani generazioni, la quantità di persone che erano a favore di questo, per me è tutto ovvio. Ma per raggiungerlo non si può scendere a compromessi. Si tratta di creare un'industria sostenibile che offra stabilità a tutti i livelli".