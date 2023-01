Juve, un'altra vergogna. Uno schiaffo che spaventa anche Milan e Inter

Quella roba che ha fatto il Napoli ieri sera, i tifosi della Juventus la conoscono bene. L’hanno vista tante volte fare dalle formazioni di Conte e da quelle di Allegri nel ciclo dei nove scudetti: proprio contro il Napoli, contro la Roma, contro le milanesi. La sicurezza e poi la ferocia per dimostrare la superiorità e per sbriciolare qualsiasi ambizione di rimonta: il Napoli è una meravigliosa macchina calcistica, bisogna avere grande fantasia per pensare che non vinca lo scudetto. I progetti juventini di inseguire gli uomini di Spalletti sono presto diventati capricci e la squadra di Massimiliano Allegri ha perso tutto, soprattutto l’onore. Perché perdere era nell’ordine delle cose, arrendersi in modo così molle, afflosciarsi così spudoratamente, disputare la ripresa senza una goccia di agonismo, è un’offesa a milioni di tifosi. Questa volta non c’è bisogno che lo dica Andrea Agnelli, come era accaduto a ottobre, i giocatori e l’allenatore della Juventus non possono non provare la stessa vergogna. Vergogna perché non è così perde una grande squadra e i casi sono due: o questa Juventus non lo è, una grande squadra, e allora cambiamenti profondi saranno necessari in estate a ogni livello tecnico; oppure non sa comportarsi da grande squadra e allora è necessario che qualcuno glielo spieghi. Ci sono tempo e opportunità per sciogliere il dubbio: la Juventus deve conservare la zona Champions e può provare a vincere la Coppa Italia e l’Europa League.