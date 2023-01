Kvaratskhelia, la Juventus e il Napoli: lo sfottò virale del Rubin Kazan

Khvicha Kvaratskhelia è stato, insieme ad Osimhen , uno dei protagonisti assoluti nella clamorosa vittoria del Napoli contro la Juventus . Il georgiano, che ha avuto un impatto devastante in Serie A con 7 gol e 9 assist in 15 partite, contro i bianconeri ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 della squadra di Spalletti .

Kvaratskhelia, lo sfottò del Rubin Kazan alla Juve

In ogni caso, se le cose fossero andate diversamente qualche tempo fa Kvaratskhelia oggi sarebbe potuto essere proprio un giocatore della Juve. A ricordarlo ci ha pensato il Rubin Kazan su Tik Tok, con un video sfottò diretto ai bianconeri in cui si ricorda che nel 2021 la squadra di Allegri considerava eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro per lui, senza sapere che due anni dopo il georgiano sarebbe stato decisivo proprio contro la Vecchia Signora.