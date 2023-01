Juve, Alex Sandro e la clausola per il rinnovo: ecco come funziona

Sul lungo film di Alex Sandro e Cuadrado alla Juventus stanno per scorrere i titoli di coda. I due senatori dello spogliatoio di Allegri sono in scadenza di contratto e, alla Continassa, non tira aria di rinnovo. Però... c'è un però. E riguarda in particolare il brasiliano, con un chiaro rimando a una situazione già vissuta proprio dal compagno di squadra. Un anno fa, infatti, l'accordo del colombiano venne esteso in automatico di un'ulteriore stagione per via di una clausola presente nel contratto. E, oggi, la storia potrebbe ripetersi.