«Buongiorno!», Juve: Vlahovic c'è. E anche Pogba

TORINO - Un bel fresco ha accolto i bianconeri sul campo della Continassa. «Buongiorno!», esclama un carico Dusan Vlahovic, voglioso di recuperare il tempo perduto dopo un 2022 caratterizzato dalla fastidiosa pubalgia e dalle difficoltà a giocare e allenarsi. Il serbo, "vociferato" in questi giorni anche in Premier vista la corte di Arsenal e Chelsea, deve essere l'uomo in più per Max Allegri. Con Paul Pogba, anche lui al lavoro con i compagni. Certo, con il Monza in Coppa Italia no, ma poi ogni giornata sarà utile per il rilancio. Paredes e Di Maria, argentini campioni del mondo, arrivano in coppia: anche da loro tecnico e tifosi si aspettano di più. Da ora in avanti sarà vietato fallire.