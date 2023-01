Di Maria e Juventus-Monza: Angel ti ricordi?

TORINO - Una follia, per sua stessa ammissione . Angel Di Maria ricorda bene quel pomeriggio di Monza , anche perché ha rappresentato forse il punto più basso , a livello individuale, della sua ancora breve avventura alla Juventus . Quel giorno Massimiliano Allegri era squalificato , esattamente come lo sarà giovedì, quando i bianconeri affronteranno sempre i brianzoli, stavolta in Coppa Italia , senza l’allenatore livornese. Il 18 settembre la Juventus arriva a Monza contro quella che è, in quel momento, la squadra più in crisi in Serie A, all’ultimo posto e con un allenatore nuovo, appena promosso dalla Primavera, Raffaele Palladino : è il classico confronto tra Davide e Golia che finisce con la caduta del gigante e il trionfo dello sfidante, dell’underdog. E così è andata quel giorno, anche per colpa di Di Maria : una follia, appunto, per la quale l’argentino, che da lì a qualche mese sarebbe diventato campione del mondo, ha dovuto chiedere prontamente scusa ai compagni, allo staff, alla società e ai tifosi.

Le scuse di Angel Di Maria dopo Monza

«Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in questo momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso la partita è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista, ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli», aveva scritto il Fideo sui social poco dopo l’espulsione e la sconfitta. Un atto di responsabilità apprezzato dall’ambiente juventino, che ha sempre riconosciuto la professionalità dell’ex Psg e che alla fine ha pure perdonato un errore di ingenuità che non ti aspetti in una calciatore navigato, che ha giocato ovunque e vinto dappertutto. La Juventus era in un periodo già di difficoltà, a settembre, acuito ancora di più da quella sconfitta.

E Di Maria al 43’ del primo tempo si lascia trascinare da Armando Izzo che lo marca, lo pressa, lo provoca, fino alla reazione veemente e palese del Fideo, a due passi dall’arbitro Maresca che non ci pensa più di un secondo prima di estrarre il cartellino rosso. Cambia la storia della partita e Di Maria finisce nel calderone delle polemiche, anche perché l’espulsione non costa soltanto la sconfitta con il Monza: arriva puntuale la squalifica di due giornate che priva la squadra dell’argentino per i match con il Bologna (vittoria allo Stadium) e con il Milan (ko pesantissimo a San Siro). La Coppa Italia consente a Di Maria di avere un’opportunità di riscatto, anche se è probabile che le scelte di formazione, almeno nell’undici di partenza, cadano su altri profili, con un cambio di formazione abbastanza massiccio rispetto ai titolari di Napoli. Si scaldano Kean, Miretti e Fagioli e in difesa anche Gatti potrebbe avere spazio, a maggior ragione in un reparto in cui qualche elemento avrebbe bisogno di rifiatare.