Juventus-Atalanta senza Scalvini? Fuori per infortunio in Coppa Italia

BERGAMO - Si ferma Giorgio Scalvini e per Gasperini c'è un'altra grana da risolvere prima di Juventus-Atalanta. Il giovane difensore ha dovuto arrendersi al 55° del match di Coppa Italia contro lo Spezia: si è accasciato a terra chiedendo l'intervento dei medici dopo un problema al ginocchio. Ora ci sarà da valutare l'entità dell'infortunio e stabilire se Scalvini sarà disponibile per la gara dello Stadium. In caso di stop, a Torino il titolare sarà Toloi: Gasperini però dovrà fare a meno anche di Koopmeiners squalificato.