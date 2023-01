Juventus, Cherubini: "Grazie Agnelli. Mercato? Prima recuperiamo gli infortunati"

TORINO - La Juventus ospita il Monza in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia ed il direttore sportivo Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita. Il ds bianconero ha evidenziato l'importanza della competizione per la squadra e società: "Sì, partita subito da brividi ma soprattutto l'inizio di una competizione importante che il nostro club ha sempre onorato nella storia, abbiamo vinto 14 volte questo trofeo e abbiamo sicuramente la voglia di fare bene. Abbiamo ancora tutti dentro la rabbia della finale dello scorso anno e spero che i ragazzi entrino in campo pensando a quello per iniziare un nuovo percorso".

Juventus, Cherubini: "Osservato dalla nuova società? Come tutti i professionisti"

"Mi sento osservato come tutti i professionisti che operano in questo settore, viviamo di risultati, di quello che riusciamo a fare, di creazione del valore, di raggiungimento degli obiettivi strategici che il club ci dà. È evidente che cambiando il management, ci sarà da ripartire, cercando di fare le cose ancora in modo migliore. È evidente che il mio essere trait d'union mi riporta a 11 anni di storia vissuta in questa società con il presidente Agnelli, mi hanno permesso sicuramente di crescere, quindi colgo l'occasione per ringraziare il presidente per questo percorso che mi ha permesso di fare e per quanto il presidente ha rappresentato per questo club è stato un percorso straordinario".