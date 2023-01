Juventus, gioia Landucci: "Cambi perfetti. Coppa Italia nostro obiettivo"

TORINO - Con Massimiliano Allegri squalificato la Juventus stasera è stata guidata dal vice Marco Landucci. Ai microfoni di Mediaset l'allenatore bianconero ha commentato così il passaggio del turno ai quarti di finale della Coppa Italia dopo il successo per 2-1 contro il Monza: "Era una partita importante, dovevamo ripartire. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, siamo contenti. Questo è un obiettivo importante per noi. Peccato per il gol preso, dovevamo essere più attenti ma siamo contenti del passaggio del turno. Allegri? Quando si vince siamo tutti soddisfatti, lo sarà sicuramente anche lui. L’obiettivo era passare il turno".