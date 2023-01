Landucci, Di Maria e la rabona di Juve-Monza: “Se c’era Allegri…”

TORINO - C’è chi lo ha difeso e chi, invece, lo ha pesantemente criticato per una giocata fine a se stessa e che avrebbe potuto cambiare le sorti di una partita poi portata a casa. Allo stesso tempo Angel Di Maria, nella serata di Coppa Italia dal 1’ dopo il rosso di Monza, ha deliziato ed esasperato i tifosi della Juventus per una rabona al 90’ apparsa ai più come un gesto di inutile leziosità. La giocata è stata commentata anche dal vice Landucci, che ai microfoni di Sky dopo aver lodato la squadra per l’ottima prova fornita dai giovani ha provato a mettersi nei panni del suo ‘capo’: “Non me ne sono accorto, parlavo un attimo con quelli accanto a me, non l’ho vista. Se c’era Allegri entrava in campo secondo me…”.