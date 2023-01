Juve, di Danilo, Perin e Bonucci le prime reazioni alla penalizzazione: "Ora è importante essere squadra"

TORINO - Una decisione forte che può condizionare una stagione: il -15 inflitto dalla Corte Federale alla Juventus è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la squadra di Allegri. La penalizzazione porta i bianconeri al 10° posto in classifica, completamente fuori dalla lotta per l'Europa in Serie A e il futuro del campionato ora è tutto in salita. Immediate le reazioni dei giocatori alla sentenza con Danilo, Perin e Bonucci che hanno espresso il loro parere, e il loro stato emotivo, sui social.