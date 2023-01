Juventus, il 27 marzo davanti al Gup Picco: la situazione aggiornata

Lunedì 27 marzo. Sul fronte della giustizia ordinaria c’è una data da cerchiare in rosso: presso il tribunale di Torino si terrà l’udienza preliminare davanti al Gup Marco Picco . E’ la prima tappa processuale dell’inchiesta Prisma che ha portato sul banco degli imputati dodici dirigenti bianconeri (tra cui il presidente Andrea Agnelli , il suo vice Pavel Nedved , l’ad Maurizio Arrivabene e l’ex dg Fabio Paratici ), oltre alla Juventus in quanto persona giuridica.

Per l’accusa, sostenuta dai pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello, il club bianconero avrebbe compiuto delle irregolarità nella stesura dei bilanci 2019-20 e 2020-21 attraverso plusvalenze considerate artificiali, ovvero scambi di calciatori e cessioni di giovani dell’Under 23 che non sarebbero state correttamente contabilizzate, e attraverso le due manovre stipendi, cioè la rinuncia ad alcune mensilità, in epoca di Covid e di campionato fermo, per contenere i costi, che - secondo i pm - avrebbero comunque dovuti essere inseriti a bilancio. Lunga la lista dei reati: si va dall’ipotesi di falso in bilancio e aggiotaggio, all’ostacolo alla vigilanza Consob, dalle false fatturazioni alle false comunicazioni societarie. La Juventus, dal canto suo, si è difesa strenuamente sostenendo di aver sempre operato nel rispetto delle regole contabili e dei principi che guidano la football industry.