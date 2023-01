John Elkann in un momento così critico e difficile per la società ha voluto dare un segnale forte andando alla stadio per Juventus-Atalanta. Le voci di un distacco dalla società, la volontà di cederla o di ridimensionala vengono in qualche modo smentite dalla presenza di John in tribuna. La proprietà ritiene la sentenza di venerdì una profonda ingiustizia ed è determinata a difendere la Juve in tutte le sedi possibili.