La Juve allo Stadium: così è stata accolta dai tifosi

TORINO - La domanda rimbalzava nella mente dei tifosi che si avvicinavano all’Allianz Stadium per la sfida contro l’Atalanta: «Ma cosa succederà e come si concretizzerà la protesta per i 15 punti di penalizzazione?”. Perché dopo la rabbia verbale seguita alla sentenza della Corte d'Appello Federale era logico apettarsi anche qualcosa di concreto, sempre nel campo della legalità. Fuori dallo stadio uno striscione: “Serie A o Serie B noi saremo sempre qui a sostenere la Juventus”. Poi, sugli spalti - con molti posti vuoti anche per il freddo pungente di Torino - l’attesa per l’inizio del match che però partiva nel peggiore dei modi, visto che non passavano cinque minuti e l’Atalanta si portava in vantaggio per una papera di Szczesny su tiro di Lookman. Seguiranno cori d'incitamento alla squadra, con lo Stadium che ribolliva dopo il pareggio di Angel Di Maria. E così la testa era proiettata alla rimonta in campo più che a quella in tribunale. Almeno per una notte.