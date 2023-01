Allegri, rabona d'ironia su Grassani e l'avvocato cambia cravatta...VIDEO

"L'avvocato? È molto bravo...soprattutto complimenti all'avvocato per la cravatta che è meravigliosa, quel celeste lì, veramente....". E ancora: "all'avvocato ho fatto i complimenti per la bellissima cravatta. Azzurra...". La battuta, ripetuta due volte, è quella di Massimiliano Allegri che esce in questo modo da un rendez-vous a distanza nel post partita televisivo di Juve-Atalanta.

Come da contratto, il tecnico bianconero si presenta ai microfoni di Dazn, che ha ospiti per parlare del caso Juve l'Avvocato Mattia Grassani, notoriamente l'avvocato del Napoli, e il vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro. A Max non saranno sfuggite le dichiarazioni degli ultimi due giorni di Grassani, che ha difeso a spada tratta la decisione della Corte d'Appello Federale di penalizzare la Juventus di quindici punti...