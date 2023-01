Juve di cuore, coraggio e follia

TORINO - Cuore, coraggio e follia, che d’altra parte serve per provare a inseguire la qualificazione alla Champions League con 15 punti di penalizzazione. La Juventus ha messo in campo tutto questo nel 3-3 con l’Atalanta e ne sono uscite cose mai viste: nel male con gli errori incredibili da parte di campioni come Szczesny e Danilo, ma anche nel bene con la capacità della squadra di rialzarsi e recuperare. O con Danilo che si inventa goleador su punizione, con Allegri di solito sempre pacato nelle reazioni ai gol che esulta come se lo avesse segnato lui (e forse anche di più di quando segnava davvero) e che poi a Dazn si complimenta per la cravatta azzurro Napoli dell’avvocato Grassani. Con il sorriso di chi vuol provare l’impresa con cuore, coraggio e follia.