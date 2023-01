La Juve non fa prezzo in Borsa dopo la penalizzazione di 15 punti

TORINO - Le conseguenze e gli effetti della sentenza della Corte d'Appello Federale di penalizzare la Juventus di quindici punti si fanno sentire anche a livello extra-calcistico. Lo conferma il fatto che la società bianconera non sia riuscita a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione. Per questo motivo il titolo inizialmente segnava un calo teorico dell'11,2%. A seguire sono partiti gli scambi per la Juventus a piazza Affari e nella prima fase lo stesso titolo ha registrato un -9,63% a 0,29 euro.