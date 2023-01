Juve -15, lunedì le motivazioni della sentenza. L’Uefa aspetta l’ultimo grado

Una settimana, poi si saprà perché la Corte d’appello della Figc ha inflitto alla Juventus 15 punti di penalizzazione, andando oltre la richiesta del procuratore federale Chiné (9 punti), e perché abbia condannato solo la società bianconera delle nove per cui la Procura federale aveva chiesto la riapertura del processo. Entro lunedì 30 gennaio (ma quasi certamente proprio quel giorno) la Corte federale d’appello presieduta dal giudice Torsello e composta dai suoi colleghi Lombardo, Mazzoni, Barbieri, Teodori, Scordino e Falini, depositerà le motivazioni della sentenza. A quel punto Juventus avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni. Il Collegio non entrerà nel merito della sentenza, ma valuterà eventuali errori di applicazione della norma e della legge o violazioni procedurali. Nel caso ravvisasse queste circostanze, potrebbe annullare la sentenza, e la Juventus riotterrebbe i 15 punti, oppure reinviarla alla Corte d’appello federale che dovrebbe riformularla tenendo conto delle osservazioni del Collegio. Qualora il Collegio non avesse nulla da eccepire, la Juventus potrebbe fare ricorso al Tar del Lazio.