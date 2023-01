Gianni Agnelli, vent’anni a chiedersi cosa avrebbe detto

Questa cosa con l’Avvocato vivo non sarebbe mai successa. Piace a molti dirlo, come piace chiedersi quali giocatori avrebbe amato, quali avrebbe punzecchiato (alcuni, fra i più recenti, avrebbero avuto una vita d’inferno con le sue battute). Una cosa è certa, sono stati vent’anni intensi per le passioni di Gianni Agnelli, che avrebbe goduto e sofferto, si sarebbe appassionato e avrebbe, forse, anche perso un po’ di entusiamo, soprattutto per certe cose. Non ha vissuto Calciopoli (e qualcuno sostiene che forse, con lui, non sarebbe neanche avvenuta), ma in compenso si è perso anche la splendida resurrezione della sua Juventus, un percorso di dolore e godimento che ha messo alla prova l’amore dei tifosi, ripagandoli poi con enormi interessi. Lui che si era innamorato della Juventus durante il quinquennio avrebbe visto un altro super ciclo con i nove scudetti consecutivi, per esempio. Sarebbe stato meravigliosi poter raffrontare con lui il periodo dal 1930 al 1935, in cui suo padre Edoardo aveva costruito una corazzata invincibile con quello in cui suo nipote Andrea ha saputo fare addirittura di meglio. Si è perso tante edizioni delle Olimpiadi, non solo quelle che aveva inventato lui (Torino 2006), ma per esempio l’edizione di Tokyo con l’exploit italiano e quei cento metri vinti da Jacobs: un’impresa talmente storica che lo avrebbe esaltato. Avrebbe voluto sapere tutto di Jacobs, lo avrebbe chiamato, gli avrebbe fatto decine di domande. Perché la sua curiosità si sposava benissimo con il suo amore profondo per lo sport e questo trasformava ogni contatto con un atleta in un interrogatorio per interiorizzare nozioni e notizie.