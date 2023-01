Juventus, il Leeds ci prova per McKennie

TORINO. Altro giro, altra inglese: risoltosi in un nulla di fatto l’interessamento dell’Aston Villa, stavolta è il Leeds a pensare a Weston McKennie. E non solo a pensarci. Il club di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano fondatore di Aser Ventures e del network Eleven Sports, si è concretamente mosso con la Juventus per trattare l’acquisto del texano, che Leeds sarebbe accolto da ben tre connazionali: l’allenatore Jesse Marsch e i compagni di Nazionale Tyler Adams e Brenden Aaronson, anche loro centrocampisti. Un ruolo che nella Juventus, con la maturazione di Fagioli e Miretti, il recupero di Pogba e la crescita della condizione di Paredes, è ben coperto (ai nomi citati vanno ovviamente aggiunti anche quelli degli stakanovisti Locatelli e Rabiot): proprio questo fa sì che la società bianconera sia disposta a sacrificare il texano, anche se non certo a cuor leggero. Grazie alla sua duttilità, che nell’ultimo periodo ha permesso ad Allegri di schierarlo anche da esterno nel 3-5-2, McKennie è oggi il sesto giocatore più impiegato della rosa bianconera con 1507 minuti giocati e il quinto marcatore con 3 gol. Vero che anche sulla fascia i recuperi di Cuadrado e De Sciglio coprirebbero la sua partenza, ma il texano è comunque un uomo di cui fare a meno solo per una buona ragione. Per 30 milioni di buone ragioni, per la precisione: il Leeds può investirli, ma deve anche convincere McKennie, che potrebbe non essere attratto da un club prestigioso, ma attualmente di bassa classifica.