Juve, i tifosi si uniscono e preparano la rivolta con migliaia di firme

Si gonfia l’onda della protesta. La grottesca penalizzazione inferta alla Juventus a margine di un processo durato un battito di ciglia ha lasciato interdetti gli osservatori imparziali e persino i simpatizzanti di altri colori, ma soprattutto – e inevitabilmente – ha fatto montare la rabbia del popolo bianconero. Che ha mandato giù, non digerito. E che, nelle ultime quarantotto ore, ha inaugurato un tam-tam sul web destinato a sfociare in una protesta dai contorni estremamente concreti. Il segnale più tangibile a indicare questa via è arrivato nella serata di martedì, quando i referenti regionali degli Juventus Official Fan Club di tutta Italia si sono dati appuntamento online per studiare gli strumenti attraverso cui veicolare il proprio dissenso e dar forma alla rabbia che si impossessa di chi è certo di aver subito un’ingiustizia. L’incontro, durato fino a notte fonda, non ha però portato a reazioni di pancia o a iniziative avventate. Ma ha costituito un primo passaggio sulla strada lungo la quale costruire una forma di protesta organizzata e ficcante.

Un unico portavoce Per questo i singoli coordinatori si sono auto-imposti il silenzio: meglio prima nominare un portavoce unico, per esprimere in maniera univoca il pensiero di tutti ed evitare storture. Per questo non sono state annunciate forme di contestazione dettagliate: doveroso, in prima battuta, fare una cernita delle possibilità a disposizione e valutare quali perseguire al fine di raccogliere risultati concreti. Le novità, semmai, verranno esposte entro un paio di giorni, orizzonte entro il quale è atteso un comunicato congiunto di tutti gli Juventus Official Fan Club – ben 359 quelli presenti solo sul territorio nazionale, a raccogliere decine di migliaia di sostenitori bianconeri – con le prime indicazioni sulle forme di protesta. E proprio attraverso i comunicati diramati dai coordinamenti regionali, tra lunedì e martedì, aveva preso quota la galoppante protesta.