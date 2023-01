Lo riconoscete? Giocava nella Juve, ora dreadlock, skate e spiagge

Ex promessa della Premier League e della nazionale senegalese, l'ex difensore non gioca una partita ufficiale dal 2018, quando militava nel Cardiff City: stiamo parlando di Armand Traoré, terzino sinistro passato anche tra le fila della Juventus. L'ex Arsenal e QPR oggi appare così sul suo profilo Instagram con un look totalmente nuovo: oggi presenta dei dreadlocks lunghi, una barba incolta e una passione per lo skate e le spiagge. Traoré ha collezionato 32 presenze con i Gunners, inclusa l'umiliante sconfitta per 8-2 contro il Manchester United nel 2011. A parte l'avventura bianconera, il difensore senegalese ha sempre militato nei campionati del Regno Unito, vantando anche 86 presenze col QPR e 30 col Nottingham Forest. In nazionale è sceso in campo sette volte con la nazionale del Senegal pur essendo nato a Parigi.