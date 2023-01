Pogba-Vlahovic, la mente e il gol. Juventus, rieccoli! VIDEO

TORINO - Eccoli, finalmente in campo insieme nell’amichevole alla Continassa della Juventus contro la Next Gen. Non solo, Paul Pogba e Dusan Vlahovic stanno affinando anche l’intesa: il francese lancia in verticale l’attaccante serbo che di sinistro batte il portiere. Il test dovrà dare il via libera alla convocazione di entrambi i bianconeri per la sfida di domenica, fischio d’inizio alle 15, contro il Monza. Per Pogba sarebbe la prima della stagione visto che è fermo da fine luglio, per Vlahovic sarebbe il ritorno dopo i Mondiali, visto che l’ultima apparizione, con la maglia bianconera, risale al 25 ottobre.