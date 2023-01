Zanimacchia e quel legame speciale con Pecchia: dalla Next Gen alla Cremonese

Il calcio è fatto di storie che si intrecciano. Vite parallele destinate a incrociarsi più volte lungo il cammino della carriera. A volte questi incontri possono essere la nota positiva di una crescita e la fortuna per il continuo della propria vita calcistica. Questo è quello che lega Zanimacchia a Fabio Pecchia . Due vecchie conoscenze, non troppo lontane, del mondo bianconero. Insieme in maglia Juve nella stagione 19/20 con la Next Gen . Un incontro quasi casuale, ma che ha regalato a entrambi un percorso fatto di soddisfazioni.

Juve, la Coppa Italia di Lega Pro

Il primo incontro tra Zanimacchia e Pecchia, come detto, è nell'anno della Next Gen. Al primo serve esperienza per crescere, al secondo una squadra che gli dia fiducia per le sue idee e gioco. I binari si incontrano a Torino, sponda bianconera. Una stagione fatta di successi culminata con la vittoria della prima storica Coppa Italia di Serie C vinta dall'U23.

Inutile dire che Zanimacchia è il punto cardine di quella squadra. Un imprescindibile nell'undici titolare di Pecchia. Oltre 30 presenze e un modo di giocare che si sposa bene con le richieste dell'allenatore. Un cammino tortuoso, non semplice ma che ha portato nella storia bianconera entrambi prima di vedersi separare le strade, ma non per molto.

"Voglio lui"

Estate 21/22. Pecchia firma per la Cremonese ed è tempo per lui di fare richieste sul mercato. "Voglio lui". Non un nome qualsiasi, ma quello di Luca Zanimacchia. I grigiorossi non esitano e gli consegnano l'esterno prelevato in prestito dalla Juve. Le strade dei due se reincrociano per scrivere il secondo capitolo di un legame importante. Il primo ha scritto la storia bianconera, mentre il secondo quella della Cremonese.

Zanimacchia, ancora una votla, è il perno della squadra. Gol, assist e una corsa costante lungo l'out di competenza. La squadra viaggia a un ritmo incredibile. La Serie A inizialmente sembra lontana, ma a piccoli passi i grigiorossi ingranano la marcia e si trovano a lottare per i primi posti. L'esito finale è un insieme di fiducia, gruppo e voglia di crederci fino alla fine, un po' come il motto della Juve. Al triplice fischio di una stagione estenuante è Serie A. La Cremonese ritrova la massima serie e l'accoppiata Zanimacchia-Pecchia riscrive un'altra pagina di storia. Della loro storia. Un legame destinato a durare anche a distanza, anche se negli ultimi tempi i due non sono mai stati così 'vicini'...