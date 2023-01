Juve, senti Di Maria: ha preso una decisione sul proprio futuro

Angel Di Maria non lascia, anzi: rilancia. Il Fideo, nel corso di una lunga intervista concessa a Torino al quotidiano argentino Olé, ha annunciato di voler proseguire la sua storia d'amore con la Nazionale. La finale del Mondiale di Qatar 2022, per quanto potesse rappresentare un finale romantico, non sarà insomma l'ultima apparizione in albiceleste dell'attaccante della Juventus. «Non so per quanto proseguirò, valuterò di anno in anno sulla base di come mi sentirò - le sue parole -. I ragazzi mi hanno convinto ad andare avanti, Paredes punta ancora molto su di me. Sarò a disposizione fino a quando sentirò di poter contribuire alla causa dell'Argentina. Per ora mi sento bene, sono a un ottimo livello».