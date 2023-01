La Juve, il -15 e il sostegno di Bernardeschi: "Si rialzerà. Vi spiego perché"

TORINO - Federico Bernardeschi invitato alla popolare trasmissione “Verissimo", condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, assieme alla moglie Veronica Ciardi per parlare di tutto. Della nuova, felice, vita dell'ex bianconero a Toronto, club cui l'esterno è legato fino al termine dell'anno solare 2026, delle gioie familiari, ma anche - naturalmente - della Juventus . E di una situazione dalla quale il club dovrà necessariamente uscire al più presto, con quel -15 di penalizzazione in classifica che fa ancora male, malissimo. Fede, che nello spogliatoio è stato fino a poco tempo fa, e che di quello spogliatoio conosce praticamente tutto (la sua esperienza juventina è durata 5 stagioni, dal 2017 al 2022, per 183 presenze e 12 gol), dice la sua.

«Mi dispiace tantissimo»

Sono parole che fanno riflettere, da qualsiasi parte si stia su questo tema così delicato: «Cosa provi per la Juve?», chiede la conduttrice a Bernardeschi. Risposta sincera, di cuore: «Io ti parlo dal punto di vista dei ragazzi, con cui sono stato fino a pochi mesi fa, e ti dico che mi dispiace molto, perché purtroppo queste sono cose che toccano lo spogliatoio. Mi dispiace profondamente per loro. Però la Juve è una società forte, ricca di uomini veri nel gruppo. Perciò sono certo che si ritireranno su, come abbiamo già fatto in passato nei momenti duri. Sono convinto che faranno grandi cose e lo auguro a tutti loro con tutto il mio cuore, perché se lo meritano. Se lo meritano soprattutto gli uomini».