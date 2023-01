Juve-Monza, Milik va ko: l'infortunio e la situazione

TORINO - Pomeriggio da dimenticare per la Juventus di Massimiliano Allegri che cade in casa contro il Monza per 2-0. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato anche l'infortunio di Arek Milik, costretto nel finale di gara a lasciare i compagni in dieci a causa di un infortunio. All'80' della sfida dell'Allianz Stadium, l'attaccante polacco ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra, dettato molto probabilmente dall'allungo sul gol annullato a Bremer. Il centravanti ha provato a rientrare in campo dopo essere stato medicato a bordocampo, ma dopo 2' si è arreso definitivamente andandosi a sedere in panchina. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore in vista dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio.