Juventus, le motivazioni della sentenza del -15: "Illecito grave, violato l'art.4"

Penalizzata solo la Juve: ecco perché gli altri club non sono coinvolti

Nei fatti nuovi che hanno portato alla riapertura del processo sportivo per le plusvalenze "non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società". È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale che ha inflitto 15 punti di penalità. I giudici, infatti, hanno confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti e i rispettivi amministratori e dirigenti in quanto "nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la Juventus, non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l'accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci".