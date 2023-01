Plusvalenze Juventus, l'opinione del prof. Protto: "Con le dimissioni del Cda la sentenza può cambiare"

TORINO. Abitualmente, né giudica né difende. Studia. E insegna. Mariano Protto - ordinario presso la facoltà di Giurisprudenza di Torino, titolare dei corsi di “Diritto amministrativo” e “Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva” - offre una opinione neutra. «Come era prevedibile, la Corte federale di appello sposta l’attenzione dall’operazione di scambio che determina la plusvalenza alla valutazione del comportamento degli amministratori e dirigenti della Juventus, ritenendo che la nuova documentazione acquisita dal procedimento penale dimostri la presenza di un sistema fraudolento in partenza che non era stato possibile conoscere prima. È interessante notare come nei precedenti giudizi di primo e secondo grado, l’illecito contestato fosse quello dell’art. 31 (violazioni in materia gestionale ed economica), ora tutta la motivazione della decisione si incentra sull’articolo 4, ovvero sulla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che connotano più che la plusvalenza in quanto tale il comportamento sottostante, trattandosi di una norma di chiusura del sistema sanzionatorio destinata ad operare quando non ricorrono le fattispecie tipiche di illecito. Tale prospettiva consente alla Corte di non contraddire ed anzi confermare il principio sul quale si fondavano le precedenti decisioni di assoluzione, ossia l’assenza di parametri normativamente volti a determinare il “prezzo corretto” di trasferimento di un calciatore. Come a dire che la plusvalenza è lecita se discende dal normale gioco del calciomercato, ma diventa illecita se è dimostrato che il prezzo è stato pattuito tra le parti in modo fraudolento per migliorare il bilancio».