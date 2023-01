Juventus nella tempesta: quanto serve il timoniere Vlahovic

TORINO - La Juventus è nella tempesta. Non bastasse la penalizzazione di -15, e l’inchiesta ancora aperta sulla manovra stipendi, e la sconfitta con il Monza in casa in campionato, ecco che l’infortunio di Arek Milik rende ancora più ristrette le scelte di Max Allegri . Quindi, serve che il timoniere Dusan Vlahovic si riprenda la Juve per invertire la rotta con i suoi gol.

Vlahovic e Kostic, qualcosa in serbo

In allenamento, sempre vicino al connazionale Filip Kostic, il centravanti sembra sempre più in forma e voglioso di prendersi una rivincita contro il destino (pubalgia maledetta) e di aiutare i compagni a risalire e non farsi risucchiare dal fondo classifica. Arriva la Lazio in Coppa Italia e questa potrebbe essere la madre di tutte le partite, nel momento più difficile. E allora vai Dusan, pensaci tu. Anche perché il mercato non può dare scossoni, questa volta. L'unico vero è la partenza di McKennie in Premier. Cambiaso sarebbe soltanto un ritorno anticipato.