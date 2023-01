Juventus, la seduta verso la Lazio: Chiesa in gruppo

TORINO - Dopo il cocente ko contro il Monza, la Juventus è chiamata subito a reagire con la testa diretta alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio. All'Allianz Stadium, Allegri vorrà continuare il suo cammino con la gara valida per i quarti di dinale della competizione da vincere a tutti i costi. Davanti ci sarà la formazione dell'ex Maurizio Sarri e il tecnico toscano è al lavoro per arginare i biancocelesti, magari ripetendo l'ottima prestazione in campionato, arrivata prima della lunga pausa per il Mondiale.