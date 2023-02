Chiesa scalpita: "Con la Lazio ci sarò. La Juve deve dominare"

Un anno fa l’infortunio e il lungo calvario, raccontato magistralmente nel docu-film di Prime Video. Dodici mesi dopo Federico Chiesa, come tutta la Juventus, si trova in tutta un’altra situazione, ma sempre a combattere, come se il destino lo avesse messo alla prova: «Il destino, sì, mi ha messo alla prova - racconta - perché l’anno scorso non ho potuto giocare a calcio, che è quello che faccio da quando sono bambino, per cui è stata una bella botta a livello mentale. Il momento che stiamo passando adesso riguarda problemi inerenti alla società, non riguarda noi». Ma anche la squadra è in affanno e in crisi di risultati. Prova ne sia che Massimiliano Allegri, il cui pragmatismo è dote nota, parla di «salvezza» e richiama i giocatori a rimboccarsi le maniche e a rimanere concentrati sul campo: «In questo momento nella nostra testa - è il pensiero dell’ex Fiorentina - passa sicuramente il fatto che contro il Monza abbiamo disputato un primo tempo non da Juve e che nel secondo ci abbiamo provato, tuttavia non abbiamo fatto abbastanza per ribaltare, possibilità che è nelle nostre caratteristiche. E poi nella nostra testa passa il fatto che dobbiamo migliorare nel modo di giocare, dobbiamo essere più propositivi in campo, creare più palle gol, cercare di dominare l’avversario ed essere più aggressivi, cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo contro il Monza, cosa che è mancata anche a Napoli. Contro l’Atalanta e contro il Monza in Coppa Italia invece siamo andati meglio. Venivamo da un buon periodo con 8 vittorie consecutive e ovviamente queste tre partite di campionato non sono state perfette. Con l’Atalanta secondo me a livello di aggressività abbiamo disputato un’ottima partita, certo abbiamo preso gol però nelle altre due ci è effettivamente mancato qualcosa. Noi pensiamo a questo, è ciò che ci deve passare nella testa: cercare di trovare il modo, prima giovedì in Coppa Italia e poi in campionato, di portare a casa le vittorie che servono».