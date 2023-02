Juve, attenta a Sarri: ti ha dato l'ultimo scudetto, può eliminarti dalla Coppa Italia

Juventus-Lazio, quarto di finale della Coppa Italia, è già un incrocio che impone di non sbagliare strada ai bianconeri, in questa stagione così accidentata e dopo la pessima sconfitta incassata con il Monza in campionato. Siccome il calcio sa essere beffardo e, talvolta, si diverte a costringere i protagonisti a fare i conti con il proprio passato, ecco che sulla panchina avversaria dello Stadium siederà un signore che la panchina Juve l'ha frequentata per una stagione intera. Accadde nel 2019/2020 e il ricordo non è certamente sbiadito. il 27 luglio 2020, sotto il segno della pandemia, con due giornate d'anticipo sulla conclusione del campionato, Maurizio Sarri firmò l'ultimo scudetto della Juve, il nono consecutivo, prima di essere esonerato l'8 agosto, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions per mano del Lione.

Ignaro di quanto gli sarebbe accaduto di lì a due settimane, in calce al tricolore Sarri mescolò orgoglio, soddisfazione e ironia: "Questo è uno scudetto dal sapore forte, particolare: vincere è difficile, e continuare a farlo diventa sempre più complicato. Quando nello sport si dà qualcosa per scontato è una delle maggiori bugie del mondo. Stare così tanto ad alto livello non è certo una passeggiata, e trovare le motivazioni per andare avanti dopo aver vinto tanto non era facile, né scontato. E' stato un campionato particolare: durissimo, faticosissimo. Averlo vinto con due giornate di anticipo è un merito. Sono andato via prima del fischio finale per paura della secchiata., ho preferito aspettarli dentro, però mi hanno preso lo stesso".

Il riferimento è al bagno di champagne e schiuma da barba nello spogliatoio. Rioletto a distanza di quasi due anni e mezzo, l'elogio di Cristiano Ronaldo e Dybala può immalinconire i tifosi bianconeri: "Ronaldo e Dybala fanno la differenza, Sono due fuoriclasse assoluti, fanno la differenza ed è chiaro che lo scudetto è in gran parte merito loro. Per le loro caratteristiche non è facile farli convivere, ma alla fine ci siamo riusciti. Ma la costante di tutto è la società, il presidente è un grande personaggio che ci sta vicino soprattutto nelle sconfitte, e ci dà la benzina. I dirigenti sono sempre presenti agli allenamenti, e ci puoi parlare: la società è una componente importante. Qui bisogna entrare in punta di piedi e cominciare piano piano a cambiare le cose che per te non vanno, non puoi farlo di punto in bianco: secondo me sarebbe anche poco intelligente". La battuta finale è di quelle che non si dimenticano: "Che cosa ho detto ai ragazzi nello spogliatoio? Che se avevano vinto con me, allora sono proprio forti".